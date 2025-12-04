Parapública
FEDA preveu tancar l'any amb uns beneficis de prop de 28 milions d'euros
La parapública vol mantenir les tarifes al tomb d'un 40% inferiors als països veïns
El director general de FEDA, Albert Moles, ha confirmat que l'empresa tancarà l'exercici de 2025 amb uns beneficis propers als 28 milions. Tot i que la xifra encara no és definitiva per la manca de les dades de desembre, un dels mesos en què el preu de l'energia s'encareix, aquesta xifra pot augmentar i disminuir entre un 5% i un 10%.
FEDA ha presentat aquest migdia les línies d'actuació i els compromisos de futur, amb un compromís de mantenir les tarifes al tomb d'un 40% inferiors als països veïns.
La parapública encara la transició energètica amb una adaptació de la infraestructura elèctrica que portarà l'ampliació de la central de fred d'Escaldes i la incorporació de la biomassa a la central de Soldeu.
En referència al parc eòlic del Maià, que haurà de produir el 7% de la demanda elèctrica, Moles ha explicat que en dos estius pot estar acabat, tot i que FEDA encara no disposa de la llicència d'obra. "Fins que no tinguem el permís del sol i el permís d'obra no podrem engegar", ha apuntat Moles.
L'objectiu de FEDA és poder arribar a què, pel 2030, el 100% de l'electricitat importada d'Andorra sigui d'origen renovable i el 33% del consum d'electricitat sigui de producció nacional.