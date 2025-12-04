Parapública

FEDA preveu tancar l'any amb uns beneficis de prop de 28 milions d'euros

La parapública vol mantenir les tarifes al tomb d'un 40% inferiors als països veïns

El director general de FEDA, Albert Moles, durant el discurs.

El director general de FEDA, Albert Moles, durant el discurs.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha confirmat que l'empresa tancarà l'exercici de 2025 amb uns beneficis propers als 28 milions. Tot i que la xifra encara no és definitiva per la manca de les dades de desembre, un dels mesos en què el preu de l'energia s'encareix, aquesta xifra pot augmentar i disminuir entre un 5% i un 10%.

FEDA ha presentat aquest migdia les línies d'actuació i els compromisos de futur, amb un compromís de mantenir les tarifes al tomb d'un 40% inferiors als països veïns.

La parapública encara la transició energètica amb una adaptació de la infraestructura elèctrica que portarà l'ampliació de la central de fred d'Escaldes i la incorporació de la biomassa a la central de Soldeu.

En referència al parc eòlic del Maià, que haurà de produir el 7% de la demanda elèctrica, Moles ha explicat que en dos estius pot estar acabat, tot i que FEDA encara no disposa de la llicència d'obra. "Fins que no tinguem el permís del sol i el permís d'obra no podrem engegar", ha apuntat Moles.

L'objectiu de FEDA és poder arribar a què, pel 2030, el 100% de l'electricitat importada d'Andorra sigui d'origen renovable i el 33% del consum d'electricitat sigui de producció nacional.

