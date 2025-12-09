Mobilitat

Els cotxes particulars i de repartiment podran accedir a Ordino pel nou desviament d'aquí un any

Govern adjudicarà la setmana vinent els trams que donen acccés al pont de Giberga

Les autoritats visitant les obres de la desviació de la Massana aquest matí.

Les autoritats visitant les obres de la desviació de la Massana aquest matí.Fernando Galindo

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Ordino

Creat:

Actualitzat:

Els cotxes particulars i els de repartiment que vagin en direcció a Ordino podran circular per la nova desviació a partir del final de l'any vinent. Segons ha explicat aquest matí el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, en una visita a les obres del nou vial, els trams 2, 3 i 5.3, és a dir, els que enllacen la rotonda de la Serra de l'Honor, la rotonda de les Palanques i el pont de la caserna de bombers estaran enllestits d'aquí a un any, aproximadament. De moment, els camions i els autobusos hauran de continuar utilitzant la carretera general, que passa pel centre de la Massana

La setmana vinent, ha afegit el ministre, el Govern d'Andorra adjudicarà els trams 5.1 i 5.2, els que donaran accés al pont de Giberga. Al gener, a més començaran les obres del tram 4, que connecta amb l'aparcament del Telecabina i permetrà dirigir-se cap a Arinsal.

Els cònsols de la Massana amb el ministre Raül Ferré aquest matí durant la visita a les obres.

Els cònsols de la Massana amb el ministre Raül Ferré aquest matí durant la visita a les obres.Fernando Galindo

tracking