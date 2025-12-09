Mobilitat
Els cotxes particulars i de repartiment podran accedir a Ordino pel nou desviament d'aquí un any
Govern adjudicarà la setmana vinent els trams que donen acccés al pont de Giberga
Els cotxes particulars i els de repartiment que vagin en direcció a Ordino podran circular per la nova desviació a partir del final de l'any vinent. Segons ha explicat aquest matí el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, en una visita a les obres del nou vial, els trams 2, 3 i 5.3, és a dir, els que enllacen la rotonda de la Serra de l'Honor, la rotonda de les Palanques i el pont de la caserna de bombers estaran enllestits d'aquí a un any, aproximadament. De moment, els camions i els autobusos hauran de continuar utilitzant la carretera general, que passa pel centre de la Massana.
La setmana vinent, ha afegit el ministre, el Govern d'Andorra adjudicarà els trams 5.1 i 5.2, els que donaran accés al pont de Giberga. Al gener, a més començaran les obres del tram 4, que connecta amb l'aparcament del Telecabina i permetrà dirigir-se cap a Arinsal.