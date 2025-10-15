Infraestructures
Govern destinarà més de 17 milions d'euros en obres viàries entre la Massana i Canillo
S'espera que ambdues reformes estiguin acabades al llarg del 2027
El consell de ministres ha adjudicat aquesta setmana, a proposta del ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, dues obres viàries de gran envergadura per un import total de 17.473.053,10 euros, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la seguretat a la xarxa viària del país. La previsió és que ambdues estiguin acabades a mitjans de l'any 2027.
Govern ha aprovat l’adjudicació del tram 4 de la desviació de la Massana – Ordino per un valor de 8.031.961,61 euros. Aquest nou tram, de 330 metres, inclou una part a cel obert i un viaducte, i s’integra en un projecte més ampli en què ja s’estan executant altres fases amb una inversió global superior als 26 milions d’euros. Paral·lelament, també s’ha licitat el darrer tram d’aquesta infraestructura, amb la previsió que la desviació estigui completament operativa el 2027.
L'executiu també ha adjudicat l’eixamplament de la CG-2 entre la cascada de Canillo i l’Aldosa per 9.441.091,49 euros, una obra clau per reforçar la seguretat en una zona especialment conflictiva. El projecte inclou la construcció de viaductes, galeries de serveis, voreres i espais per a ciclistes i vianants, amb una durada prevista d’un any i mig.
A més, s’ha aprovat l’adjudicació dels treballs de control de qualitat d’aquesta darrera actuació per 148.650,87 euros.
