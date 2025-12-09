Fauna
Els banders tornen després de 4 dies de col·laboració en la lluita contra la pesta porcina
Els tres binomis del grup caní han estat recercant porcs senglars a la zona de Collserola
Els tres banders del grup caní desplegats a Collserola en la lluita contra la pesta porcina tornen a Andorra després de quatre dies de treballs. Els agents, que van marxar divendres cap a Barcelona, han estat recercant porcs senglars amb l'ajuda dels gossos, tal com es pot veure al vídeo publicat pel cos a les xarxes socials. Una vegada els gossos finalitzaven els treballs, els agents els dutxaven a fons per evitar que puguin portar la malaltia, ja que es contagia molt fàcilment.
Els tres binomis, agent i gos, han treballat, cos a cos, amb els gairebé mil agents que participen en el dispositiu per frenar l’avenç de la malaltia i del qual fan part bombers, mossos d’esquadra, agents rurals de Catalunya i Madrid, guàrdies civils, militars i policia local.
El Govern d'Andorra va informar que l’acció s’ha emmarcat “en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya” en la mateixa línia de la d’aquest estiu amb el grup de bombers que va col·laborar en l’extinció d’incendis a Espanya. L’executiu va expressar la solidaritat amb els veïns i “la voluntat del país de contribuir activament a la seguretat i benestar més enllà de les seves fronteres”.