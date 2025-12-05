COOPERACIÓ AMB CATALUNYA
Tres banders participen en les tasques per frenar l’avenç de la pesta porcina
Els efectius del grup caní se sumen avui al miler d’agents que treballen a Collserola
Tres banders del grup caní s’incorporen avui al dispositiu de lluita contra la pesta porcina que està actuant a la serra de Collserola, a Barcelona, la zona on s’han detectat fins ara els únics positius del virus en senglars morts. Els tres binomis, agent i gos, s’uniran als gairebé mil agents que participen en el dispositiu per frenar l’avenç de la malaltia i del qual fan part bombers, mossos d’esquadra, agents rurals de Catalunya i Madrid, guàrdies civils, militars i policia local. Les unitats canines permeten el rastreig de zones de difícil accés per tal de localitzar senglars; també s’estan utilitzant drons amb càmeres tèrmiques amb aquesta finalitat. El balanç facilitat ahir a darrera hora elevava a tretze els animals positus del virus i altres 37 animals morts havien donat negatiu.
El Govern va informar que l’acció s’emmarca “en l’esperit de cooperació bilateral i solidaritat que caracteritza les relacions entre Andorra i Espanya” en la mateixa línia de la d’aquest estiu amb el grup de bombers que va col·laborar en l’extinció d’incendis a Espanya. L’executiu va expressar la solidaritat amb els veïns i “la voluntat del país de contribuir activament a la seguretat i benestar més enllà de les seves fronteres”.
Les tasques sobre el terreny també estan centrades en la vigilància dels accessos no autoritzats a la zona de la infecció, la instal·lació de cartells informatius per recordar aquesta prohibició o la desinfecció de vehicles i persones per evitar la transmissió del virus. L’executiu va recordar que al país es manté la vigilància activa per part dels banders i la unitat de fauna per controlar una possible arribada del virus. En tot cas, es recorda que a Andorra no hi ha granges de porcs. Catalunya, de moment, ha evitat que la malaltia hi arribi i, per tant, el gran risc de la crisi sanitària.