Successos
Controlat amb una taxa d'alcoholèmia d'1,46 i positiu en drogues
La policia també ha arrestat set persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol
La policia ha controlat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,46 que també va donar positiu a la prova de drogues i que es trobava en possessió de 0,76 grams de cocaïna. Els fets van passar aquesta darrera setmana, on els agents també han detingut set persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol. El primer va ser un fronterer de 45 anys amb una taxa d'1,34, també un home de 39 anys amb una alcoholèmia d’1,21; un turista de 38 anys amb un positiu d’1,16 que circulava fent ziga-zagues; un home de 46 anys amb una taxa d’1,23 que, a més, conduïa amb el permís suspès i dos turistes més, de 27 i 24 anys, amb positius de 0,98 i 1,19.
Els agents també van arrestar, diumenge a la nit, un turista de 33 anys amb una alcoholèmia d'1,51 que havia tingut un accident de danys materials a la Carretera General 2, a l'altura de Ransol.
9 arrestats per possessió de drogues
Els agents de policia han arrestat nou persones en possessió de drogues, set de les quals van ser detingudes a la frontera franco-andorrana quan estaven accedint al país. Es tracta d’un turista de 38 anys amb 1,1 grams d’èxtasi; d’un altre turista de 24 anys amb 1,2 grams de cocaïna; de tres turistes més de 29, 38 i 40 anys que viatjaven juntes amb 1,5 grams d’MDMA, 3 grams de producte estupefaent que va donar positiu al reactiu genèric i 1,3 grams més d’MDMA respectivament, i de dos turistes de 29 i 35 anys amb 1,2 grams de cocaïna i petites quantitats de marihuana i haixix.
Els altres dos, també turistes de 31 i 37 anys, van ser arrestats, un al Pas de la Casa amb 0,8 grams de cocaïna en un control rutinari a la via pública, i l’altre, a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Canillo amb 2,31 grams de cocaïna i 0,65 grams d’èxtasi.
Detingut per conduïr amb el permís suspès
Un home de 50 anys va ser detingut dilluns a la tarda a Escaldes-Engordany com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per haver conduït amb el permís suspès. Havia tingut un accident amb danys materials contra un altre vehicle la nit anterior a l’altura de la rotonda de l’Aldosa, a la Massana, i havia fugit abandonant el seu cotxe al lloc dels fets.
Arrestada per incomplir una ordre d'expulsió
Una dona de 27 anys i no resident va ser arrestada dilluns al matí a Canillo com a presumpta autora d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió administrativa.