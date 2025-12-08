Successos
Un conductor dona positiu en alcoholèmia després d'un accident a Ransol
L’home no va resultar ferit i circulava amb un vehicle de matrícula espanyola
Un conductor va donar positiu en la prova d’alcoholèmia després de patir un accident de danys materials ahir a la nit a la zona de la Trava, al terme de Ransol, a Canillo. Els fets van tenir lloc a les 23.30 hores, segons han informat les autoritats. El sinistre no va implicar cap altre vehicle i l’home, que conduïa un turisme amb matrícula espanyola, no va resultar ferit.