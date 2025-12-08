Balanç
El pont de la Puríssima registra 46.800 dies d’esquí a les estacions del país
La nevada de dijous i el bon temps han impulsat un inici de temporada òptim
Les estacions de Grandvalira Resorts han tancat avui un pont de la Puríssima altament positiu, amb més de 46.800 dies d’esquí registrats entre divendres i avui. El diumenge ha estat la jornada de màxima afluència, amb prop de 18.000 esquiadors repartits entre Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís.
Les condicions meteorològiques han jugat a favor de l’estrena de la temporada, amb dies assolellats i temperatures suaus. La nevada de la nit de dijous a divendres, que va deixar entre 15 i 30 centímetres de neu nova, ha contribuït a oferir un estat òptim de pistes, amb fins a 150 km esquiables. El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha remarcat que la combinació de bona neu, meteorologia favorable i ganes dels visitants d’iniciar la temporada ha impulsat també l’arribada de clients sense reserva prèvia.
Ledesma ha remarcat que l’arrencada confirma “bones perspectives per al període de Nadal”, amb reserves que avancen a “bon ritme i per sobre de l’any passat”. Tot i això, ha subratllat que la clau continuarà sent mantenir unes bones condicions de neu durant les properes setmanes.
Èxit de les propostes musicals i de l’après-ski
L’activitat d’après-ski ha tingut un paper destacat durant el pont. L’Abarset va inaugurar la temporada d’hivern amb un Brunch Electronik encapçalat per Nina Kraviz i Quest, que va esgotar entrades amb antelació. També va omplir dissabte amb les sessions de Syreeta i Calvin Clark.
NACIONAL
Pistes òptimes, plantilla justa
Dolors Moreno
A Pas de la Casa, el CBbC Costa Rodona va donar el tret de sortida a la temporada d’après-ski amb la festa Super Snow Bowl, organitzada amb Pit Viper i amb música de DJ Discodelia Music i Blade, en un ambient temàtic inspirat en el futbol americà que va incloure disfresses, regals i diverses sorpreses.
Activitats i gastronomia, a ple rendiment
Les activitats complementàries han funcionat amb una ocupació elevada. Entre les més destacades, el múixing a El Tarter i Grau Roig, les propostes del Mon(t) Magic Family Park de Canillo, la construcció d’iglús i les sortides amb raquetes a Grandvalira. A Ordino Arcalís han estat actives les excursions al Port del Rat i al Mirador Solar de Tristaina, així com la tirolina Big Zip. A Pal Arinsal han funcionat el tubbing i la pista de trineus, i el Winter Bike Park ha obert els cinc circuits de BTT. Pel que fa a la restauració, els establiments han reobert amb força i han afavorit l’oferta gastronòmica d’alta muntanya.