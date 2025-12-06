ARRENCA LA TEMPORADA
Pistes òptimes, plantilla justa
Les condicions d’obertura de les estacions d’esquí feia anys que no es veien en aquestes dates i auguren xifres optimistes
El pont de la Puríssima és el tret oficial de sortida de la campanya turística d’hivern. Aquest any és més curt (tres dies) però tot apunta que serà d’alta intensitat perquè l’oferta inclou condicions “excel·lents” de neu a les estacions, un element lligat a la variable meteorològica que enguany s’ha comportat en mode benefici i fins a l’últim dia: la nit de dijous a divendres les precipitacions encara van deixar entre 15 i 30 centímetres de neu nova. Era quelcom que no havia acompanyat els últims anys. “És el primer cop en potser les últimes quatre temporades que pel pont de la Puríssima tenim a disposició dels clients molt bon producte”, remarcava ahir el director de Màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma. Són 150 quilòmetres de pistes entre els dominis de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís que conviden a l’optimisme. Les prediccions són difícils perquè són dates en què el 70 i el 80 per cent del forfet es compra en taquilla, continuava Ledesma, però s’han fet estimacions: uns 28.000 clients a Grandvalira, 8.000 a Pal Arinsal i 4.000 a Arcalís. La dificultat ha estat cobrir el personal necessari per fer rutllar els punts de restauració per les conseqüències de la nova regulació d’immigració adaptada a l’Entry/Exit europeu. Grandvalira no n’ha pogut obrir tres.
Tornant a les previsions d’esquiadors, tenen en compte aquesta variable “d’última hora”, del “client que ha reservat l’allotjament però fins a l’últim moment i fins que no veu les condicions de neu no tria l’estació on vol anar”. No neguiteja que hi ha neu arreu perquè “provoca més activitat, més gent que vagi a esquiar”, va argumentar Ledesma; s’activa el mode esport de neu i Andorra també atreu més gent per les potencialitats de la destinació. En ser un pont més curt serà essencialment de proximitat amb visitants catalans, també del País Valencià i del sud de França. De fet, les previsions del servei català de trànsit apuntaven ahir a les vies d’accés a Andorra com a punts conflictius d’un pont de molta mobilitat (460.000 vehicles sortiran de l’àrea de Barcelona) i anunciaven panells informatius a la Seu d’Urgell per avisar els conductors de la via més recomanable de retorn, si la C-14 o bé la C-16 o C-17. Mobilitat també ha tingut en compte la variable de l’obertura de les estacions per fer els càlculs d’entrada de vehicles, que es calcula sobre els 58.000.
El personal
L’arrencada de la campanya hivernal ha estat condicionada pels nous requisits per als treballadors extracomunitaris, que han de poder acreditar que no han superat els 90 dies en territori Schengen. Ledesma ja va expressar el previsible impacte en la contractació del personal durant la presentació de les novetats de la temporada i ahir va evidenciar que efectivament hi ha problemes per trobar personal experimentat. “El problema no és quantitatiu, el tenim per cobrir les vacants que necessiten personal qualificat per ocupar-les”, va expressar, una dificultat especialment notable en la restauració, fet que ha comportat que no s’hagin pogut obrir alguns establiments en no tenir el personal necessari per garantir un servei de qualitat. La feina de contractació evidentment continua i els llocs de treball s’aniran ocupant progressivament “amb els millors perfils”. Ledesma va apuntar que la dificultat afegida ha estat el canvi sobtat i poques setmanes abans de l’inici de l’operativa: “Si ho haguéssim sabut amb més antelació, s’hauria pogut avisar el personal de la temporada passada de les noves condicions si volien tornar a Andorra. Crec que ens ha passat a tots igual”. L’avantatge del que és purament feina de neu és que els treballadors retornen als seus països per fer la campanya hivernal i aquí no hi ha problema. L’Entry/Exit és un element de complexitat afegit que cal resoldre. Respecte al de l’habitatge, les estacions ja s’ocupen d’allotjar més de la meitat dels temporers.