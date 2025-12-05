Mobilitat
El servei català de trànsit avisa de les complicacions viàries per entrar a Andorra durant el pont
Mobilitat preveu l’entrada de 58.000 vehicles al país
El cap de setmana del pont de la Puríssima, més curt que de costum, es considera l'inici de la mobilitat d'hivern, amb molts vehicles que sortiran de diverses parts de Catalunya cap a les estacions d'esquí. Per aquest motiu, el servei català de trànsit ha avisat de possibles retencions que es poden donar a l'N-145 i l'N-260 per accedir a Andorra. El servei català estima que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona entre avui i demà a la tarda, i dilluns es preveu el retorn de 250.000 vehicles.
El servei català de trànsit també ha informat que a la Seu d'Urgell s'instal·laran panells informatius mòbils per assenyalar la via més indicada per retornar del Pirineu, ja sigui a través de la capital alt-urgellenca i Ponent o la C-16 i C-17.
Mobilitat preveu l’entrada de 58.000 vehicles al país per la Puríssima, amb puntes superiors als 15.000 en les hores de màxima intensitat aquest pont. El cap de Mobilitat va remarcar que enguany les previsions són millors que l’any passat. “Tindrem més visitants que l’any passat però amb un creixement sostingut”, va aclarir Boneta.
Abel Rivera