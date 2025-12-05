TURISME
L’obertura de les pistes posa en tensió les carreteres
Mobilitat preveu l’entrada de 58.000 vehicles al país per la Puríssima
El Govern va presentar ahir el dispositiu especial d’hivern, que es va posar en marxa coincidint amb l’inici del pont de la Puríssima i l’obertura de les pistes d’esquí. El cap d’àrea de Mobilitat, Dani Boneta, va explicar que el pla és fruit d’un treball conjunt amb la policia, els set comuns i també amb la guàrdia civil i els mossos per garantir que el trànsit sigui “el més fluid possible” en un període d’afluència tan elevada com és el pont de la Puríssima.
Boneta va anunciar que s’espera un nombre aproximat de 58.000 vehicles i puntes superiors als 15.000 en les hores de màxima intensitat aquest pont. El cap de Mobilitat va remarcar que enguany les previsions són millors que l’any passat. “Tindrem més visitants que l’any passat però amb un creixement sostingut”, va aclarir Boneta. També va destacar que les reserves hoteleres avançaven “a molt bon ritme” i que el temps era favorable.
El responsable va recordar l’obligació de circular equipat entre l’1 de novembre i el 15 de maig: “Som un país de muntanya i pot nevar; tothom ha d’estar preparat”, va advertir, tot insistint que “l’objectiu no és sancionar, sinó garantir la seguretat”.
De cara a Nadal, Mobilitat calcula l’entrada d’uns 251.600 vehicles entre el 24 de desembre i el 6 de gener, amb els dies previs a Cap d’Any i Reis com els més crítics. Mobilitat també va avançar que per Setmana Santa es preveu l’entrada de 66.000 vehicles al país.