Sinistre
Ingressat a l'UCI en estat crític l'home de 81 anys que va ser atropellat en un pas de vianants
Va passar a Escaldes-Engordany
L'home de 81 anys que va ser atropellat ahir passats dos quarts de set de la tarda per un turisme en un pas de vianants d'un carreró de l'avinguda Fiter i Rossell, està ingressat a l'UCI en estat crític, segons han informat avui des de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell al Diari. L'accident es va produir quan el conductor d'un vehicle amb matrícula andorrana circulava contra direcció per un carreró que dona a l'avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, segons va fer públic ahir la policia.
El cos de seguretat va rebre l'avís a tres quarts de set de la tarda i el vianant va rebre atenció mèdica al lloc dels fets i després va ser traslladat al centre sanitari.