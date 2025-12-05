Òbit
Mor l'advocat Alfredo Casas Navarro
El lletrat ha estat col·laborador de la secció d'opinió del Diari d'Andorra
L'advocat Alfredo Casas Navarro ha traspassat. El lletrat ha estat col·laborador de la secció d'opinió del Diari d'Andorra on ha publicat diversos articles reflexionant sobre diferents temes judicials.
Casas Navarro era un jurista especialitzat en assumptes civils, concursals, mercantils i processals.
La Tribuna
El desafiament de la doble nacionalitat: entre la Constitució i la realitat
Alfredo Casas Navarro