Mor l'advocat Alfredo Casas Navarro

El lletrat ha estat col·laborador de la secció d'opinió del Diari d'Andorra

Redacció
Andorra la Vella

L'advocat Alfredo Casas Navarro ha traspassat. El lletrat ha estat col·laborador de la secció d'opinió del Diari d'Andorra on ha publicat diversos articles reflexionant sobre diferents temes judicials.

Casas Navarro era un jurista especialitzat en assumptes civils, concursals, mercantils i processals. 

