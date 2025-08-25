Estadística
El Govern atorga 111 prestacions per a fills a càrrec
Les peticions han augmentat un 12,8% respecte al primer trimestre de 2024
El nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades el primer trimestre del 2025 ha estat de 168, un 12,8% més respecte al primer trimestre del 2023, quan se'n van presentar 149. L'informe d'Estadística detalla que del total, un 66,1% (111) s'han resolt favorablement, mentre que un 19,6% han estat desestimades, s'han arxivat un 4,2% i es troben amb manca de documentació un 4,8%. Segons les dades, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables fins a un 87,4%. Per edat, el 98,2% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i un 31,5% d'aquests són de nacionalitat andorrana, situant-se per davant dels espanyols que representen un 25,2%. Un 51,4% dels beneficiaris han residit sempre al Principat o durant més de vint anys. Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen 1 fill a càrrec, amb el 46,8% del total d'ajuts, seguides per les famílies amb 2 fills a càrrec, amb el 36,9%.
527 sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals
El nombre de sol·licituds d'ajuts econòmics ocasionals han estat de 527 durant el primer trimestre del 2025, segons les dades publicades per Estadística. D'aquestes un 98,9% (521) han estat resoltes favorablement, la qual cosa ha implicat concedir ajuts per un import total d'1.883.551 euros. Els ajuts han estat concedits a 459 llars i han beneficiat a 713 persones, amb un import anual mitjà per llar de 4.103,60 euros.