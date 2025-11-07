Pensions
El fons de jubilacions guanya 33 milions a l'octubre i s'enfila a 1.950
La guardiola de les pensions d'Andorra torna a augmentar. El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) de la CASS ha sumat 33,2 milions d'euros a l'octubre i assoleix un nou màxim històric en acumular 1.950,2 milions, segons l'informe mensual fet públic avui. El creixement dels diners de les pensions del Principat el mes passat està motivat per la rendibilitat positiva de les inversions gràcies a les "pujades dels mercats financers, tant en renda fixa com en renda variable", recull la publicació. I precisen que els resultats arriben per la bona evolució trimestral de les empreses, especialment en el setor tecnològic i perquè la inflació s'ha mantingut estable.
La rendibilitat del fons de pensions aquest any és del 5,8% i s'incrementa fins al 7,8% en els últims dotze mesos. La cartera d'inversions està distribuïda ara mateix en un 60,4% en renda fixa i monetària, un 31,1% en renda variable, i un 8,5% en altres actius. Els gestors dels diners de les jubilacions destaquen que es compleix l'objectiu marcat per llei de superar la inflació andorrana amb el rendiment del fons, ja que l'IPC acumulat a Andorra des del 2012 suma un 25,7%, i la rendibilitat ha estat del 48,6%.