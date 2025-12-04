Sous
L'USdA insta el Govern a augmentar tots els salaris d'acord amb l'IPC
El sindicat denuncia que deixar aquesta actualització en mans de la negociació col·lectiva és “ineficaç"
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha tornat a exigir al Govern una intervenció “urgent i imprescindible” per garantir que tots els salaris del país s’actualitzin d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC), alertant que milers de treballadors veuen com el seu poder adquisitiu es deteriora de manera continuada davant l’augment del cost de la vida. Segons el sindicat, les dades analitzades al Comitè Econòmic i Social (CES) demostren que la inflació supera àmpliament l’evolució salarial real, especialment en els sous mitjans.
L’USdA denuncia que deixar aquesta actualització en mans de la negociació col·lectiva és “ineficaç”, ja que la majoria d’empreses sense representació laboral formal no apliquen increments equivalents a l’IPC, malgrat que moltes presenten beneficis creixents —i, en alguns sectors, fins i tot exponencials. Per al sindicat, aquesta situació evidencia que “no és un problema de capacitat econòmica, sinó de manca de voluntat” de garantir condicions dignes als treballadors.
L’organització reclama també que les pensions s’actualitzin automàticament amb l’IPC per llei, davant el risc que els pensionistes continuïn perdent poder adquisitiu. En aquesta línia, el secretari general de l'USdA ha reiterat que “no es pot sostenir un model econòmic basat en l’empobriment progressiu dels treballadors” i que “si els preus pugen, els sous també han de pujar”.
El sindicat insta el Govern a establir mecanismes obligatoris d’indexació salarial i de pensions, com ja passa en diversos països europeus, i reafirma el seu compromís a defensar drets laborals i protecció social. El sindicat conclou reclamant que l’executiu “escolti les demandes socials i les evidències econòmiques” que, assegura, apunten cap a una actuació immediata.
