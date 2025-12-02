Consell Econòmic i Social
Desacord entre patronal i sindicats per la pujada generalitzada dels salaris l'any vinent
El pròxim consell de ministres debatrà l'increment del sou mínim dos cops per sobre de l'IPC, que actualment se situa en el 2,8%
El Govern portarà al consell de ministres de dimecres que ve la pujada del salari mínim dos cops per sobre de l'IPC d'aquest any. Un barem que actualment es troba en el 2,8%. Ha estat el punt d'entesa de la reunió del Consell Econòmic i Social que s'ha celebrat avui i on patronal i sindicats no s'han posat d'acord.
En declaracions als mitjans, l'UsdA ha explicat que han demanat la pujada de l'IPC a tots els salaris, fet que la CEA ha rebutjat. Per la seva part, el Sindicat d'Ensenyament Públic ha posat sobre la taula, un cop més, la falta de dades per poder negociar.
Durant la reunió també s'ha establert la possibilitat d'obrir el pròxim dia de la Constitució, amb l'increment sobre el salari que suposa per al personal treballador anar a la feina en un dia festiu.
NACIONAL
L'USdA demana un salari mínim de 2.500 euros i la CEA parla de "propostes inassumibles"
Pedro García