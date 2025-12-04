Meteo

Neu a partir dels 1.200 metres a la tarda

La nevada s'allargarà fins a mitja tarda i després es reprendran a la nit

Perspectiva d'El Tarter nevat, avui

Perspectiva d'El Tarter nevat, avuiGrandValira

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El servei meteorològic d'Andorra informa que el pas d'un front aporta nuvolositat i deixarà febles nevades al nord del Principat a partir del migdia. Durant la nit, però, meteo informa que aquestes precipitacions es reprendran i que poden afectar feblement tot Andorra, amb una cota al voltant dels 1.200 metres sense gruixos de neu significatius. 

Les temepertaures màximes seran de 6 graus a Andorra la Vella i de -6 al Pas de la Casa i les mínimes de 0 graus a la capital i de -9 al Pas de la Casa

tracking