Meteo
Neu a partir dels 1.200 metres a la tarda
La nevada s'allargarà fins a mitja tarda i després es reprendran a la nit
El servei meteorològic d'Andorra informa que el pas d'un front aporta nuvolositat i deixarà febles nevades al nord del Principat a partir del migdia. Durant la nit, però, meteo informa que aquestes precipitacions es reprendran i que poden afectar feblement tot Andorra, amb una cota al voltant dels 1.200 metres sense gruixos de neu significatius.
Les temepertaures màximes seran de 6 graus a Andorra la Vella i de -6 al Pas de la Casa i les mínimes de 0 graus a la capital i de -9 al Pas de la Casa.
NACIONAL
Fase groga per circular pel port d'Envalira
Redacció