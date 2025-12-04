Mobilitat
Fase groga per circular pel port d'Envalira i a l'accés a Arcalís i al coll de la Botella
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la carretera General 2, al port d'Envalira, la CG3 a l'accés a Arcalís, i la CG4 a l'accés al coll de la Botella, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.
Neu a partir dels 1.200 metres a la tarda
