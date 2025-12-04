Sistema financer
MoraBanc rep el premi de millor banc de l'any a Andorra
MoraBanc ha estat reconegut com a Banc de l’Any 2025 a Andorra pels premis internacionals Bank of the Year, atorgats per la revista The Banker, del grup Financial Times. El guardó es va lliurar en una gala celebrada a Londres i destaca “l’excel·lència del model de negoci” del banc andorrà, així com el seu “creixement sostingut” i “l’estratègia d’expansió internacional”, segons informa l'entitat en un comunicat.
MoraBanc indica que el jurat ha valorat el lideratge, especialment per la capacitat d’anticipació, sent pioner al país "en oferir determinats productes i serveis diferencials", entre els quals destaca el private equity, crèdit i deute privat, actius digitals i inversions ESG. També ha estat el primer banc andorrà en implementar sistemes de pagament com Google Pay i Bizum per a empreses, assenyala el comunicat.
L'entitat afirma que l’expansió internacional ha estat clau per obtenir el premi. I esmenta l’adquisició del Banc Europeo de Finanzas i la integració de Tressis han consolidat MoraBanc com un actor rellevant dins la banca privada espanyola.
MoraBanc afirma que els resultats del 2024 reforcen aquesta posició i detalla que van registrar un creixement del 67% dels actius sota gestió, fins als 18.436 milions d’euros, i un increment del 12% del benefici, fins als 57,7 milions. La solvència CET1 va assolir el 19,5%, la més alta d’Andorra, i la rendibilitat (ROE) va ser del 15,04%.
El president de MoraBanc, Joan Maria Nin, ha destacat que “aquest reconeixement no només avala els resultats excel·lents del darrer any, sinó també la capacitat de MoraBanc per competir amb èxit en mercats cada vegada més exigents”. El conseller delegat, Lluís Alsina, ha afirmat: “Aquest premi reflecteix una estratègia clara: créixer, diversificar i innovar. Continuarem avançant amb determinació per oferir la millor experiència financera als nostres clients i clientes”.
MoraBanc ressalta que aquest guardó s’afegeix al que recentment va concedir la publicació Citywire, que va escollir MoraBanc com a millor banc de banca privada d’Andorra.