SECTOR FINANCER
Premi per bones pràctiques per a la filial del grup MoraBanc als Estats Units
Boreal Capital Management Miami, filial del grup MoraBanc als Estats Units, ha rebut el premi International Wealth Management Firm of the Year als Citywire International Wealth Management Awards 2025. L’entitat indica que el jurat dels premis ha reconegut la firma per les bones pràctiques en el servei al client, la construcció de carteres i l’aplicació d’eines tecnològiques en la gestió financera. L’entitat destaca que aquest guardó constitueix el màxim reconeixement institucional atorgat en aquesta edició dels premis Citywire. I que es reconeix que Boreal exemplifica un model de gestió patrimonial amb una proposta diferenciada.