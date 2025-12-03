Successos
Ferit un home de 81 anys en ser atropellat per un vehicle que circulava en contra direcció
El fets han tingut lloc a Escaldes i el vianant ha estat traslladat a l'hospital
Un home de 81 anys ha resultat ferit a tres quarts de set de la tarda quan el conductor d'un vehicle amb matrícula andorrana que circulava contra direcció per un carreró que dona a l'avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes-Engordany, l'ha atropellat en un pas de vianants. Segons explica la policia, l'home ha estat traslladat a l'hospital.