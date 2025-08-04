BALANÇ
L’energia solar aporta el 5,4% de la producció elèctrica nacional el 2024
Ha estat el primer any de funcionament complet del parc fotovoltaic de Grau Roig
Andorra va cobrir l’any passat el 24% de la demanda elèctrica amb producció pròpia. Van ser 136.294 MWh generats al país, un 21% més dels registrats el 2023. L’explicació és l’augment en la producció hidroelèctrica (un 27% més que l’any anterior), però també el creixement (i un millor recompte) de la incidència de la infraestructura destinada a captar l’energia solar. En concret, i segons les xifres recollides a la memòria de sostenibilitat de FEDA de l’exercici passat, la producció d’origen fotovoltaic va suposar el 5,4% de total. El parc solar de Grau Roig va funcionar per primer cop tot un any natural i va generar 1.366 MWh en el còmput dels dotze mesos, tot i que té una punta estacional: l’estiu, amb més hores de sol i major intensitat, va ser el període més productiu. A la generació fotovoltaica, recorden des de la companyia, també contribueixen les instal·lacions d’altres entitats i particulars que injecten electricitat a la xarxa.
Les instal·lacions endollades a la xarxa van créixer fins a les 231
Forces Elèctriques d’Andorra remarca el creixement d’aquesta fórmula, també molt enfocada a l’autoconsum. Les instal·lacions endollades a la xarxa es van incrementar un 41%, passant de 163 el 2023 a les 231 del 2024. Una majoria, 196, estan enfocades a abastir l’edifici on estan ubicades, mentre que les 35 restants injecten a la xarxa tota l’electricitat que produeixen. FEDA destaca la incidència de l’autoconsum per moderar la demanda d’electricitat, que l’any passat va registrar rècords de consum diari. La resta de la producció (hidroèlectrica i fotovoltaica al marge) se la reparteixen la generada pel centre de tractament de residus i la cogeneració. El balanç anual ha estat el del 24% mencionat abans, però la companyia precisa que “durant la primavera, gràcies a la disminució del consum elèctric i l’augment de la producció hidràulica”, es va aconseguir cobrir el 40% de la demanda. Durant el mes de maig, el pic va ser del 57%. En canvi, durant els mesos d’hivern aquesta autonomia cau amb força: amb l’augment del consum propi del període i les característiques de les infraestructures energètiques només s’arriba a cobrir entre el 12% i el 14% de la demanda.
Els plans de l’empresa passen per enfortir la capacitat de la xarxa per fer front a l’increment de les necessitats, mentre se segueix treballant per augmentar la proporció d’independència i advocant per fonts sostenibles. En aquest punt tindrà un paper molt rellevant el futur parc eòlic del Maià. Cal recordar que el full de ruta determina que el 2030 s’haurien d’abastir el 33% de les necessitats pròpies.