Protecció Civil reforça la coordinació operativa en un simulacre d’emergència al Pas de la Casa
El departament de protecció civil d'Andorra ha dut a terme recentment un simulacre al Pas de la Casa amb l’objectiu de reforçar la preparació dels equips operatius que actuen en situacions d’emergència. L’exercici, que va comptar amb la participació del Cos de Voluntaris de Protecció Civil i de la Creu Roja Andorrana, ha permès posar en pràctica protocols d’actuació i millorar la coordinació entre els diferents serveis.
Segons el departament, aquest tipus de simulacres són essencials per garantir una resposta ràpida i eficaç davant d’incidents no ordinaris, ja que ofereixen un entorn de prova realista on testar procediments, valorar la comunicació entre equips i identificar possibles àrees de millora.
Les autoritats han agraït la implicació de totes les persones i entitats col·laboradores, i han destacat especialment el compromís i l’entusiasme del Cos de Voluntaris de Protecció Civil, que manté un paper fonamental en la gestió de situacions d’emergència al país.
