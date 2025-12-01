REPORTATGE
El ‘cor’ de Protecció Civil
El cos de voluntaris de Protecció Civil està integrat per 25 persones formades per ajudar en matèria de prevenció, seguretat i emergències.
La primera promoció del cos de voluntaris de Protecció Civil, creada fa poc més d’un any dins del marc legal de la Llei qualificada de Protecció Civil, ja compta amb 25 membres actius. Un grup que, segons la cap de l’àrea de voluntariat, Nadia Olm, destaca per la seva predisposició i motivació. “La primera promoció ja està formada i justament estem fent entrevistes per a la segona, on busquem uns 10 o 15 voluntaris més”. “Això ve de fa molts anys”, va recordar. Aiguats com els del 1982 o catàstrofes naturals com l’allau d’Arinsal van posar en relleu la necessitat de disposar de persones de suport en situacions crítiques.
El funcionament del grup parteix d’una premissa clau: el voluntariat no és una obligació. “No podem exigir-los que vinguin a tot, però és un col·lectiu molt agradable i predisposat a participar”, va apuntar Olm. Protecció Civil tampoc no fixa un percentatge mínim d’assistència, però sí un mínim d’implicació. “Si t’apuntes a un lloc és perquè tens ganes de participar-hi. Demanem un mínim, però entenem perfectament que tenen feina i vida pròpia”, va afirmar Olm. A més, el departament busca tenir en compte les preferències de cadascú: des de qui prefereix tasques de sensibilització fins a qui vol estar present en emergències o col·laborar en esdeveniments esportius o socials.
Les funcions del cos, que abans d’actuar rep formacions específiques, s’estructuren en tres grans blocs: prevenció (suport en esdeveniments, activitats de sensibilització...), emergències i recuperació i retorn a la normalitat. “Com més mans tinguem, millor”, va assenyalar Olm.
La primera gran intervenció del cos va ser als Jocs dels Petits Estats, on van donar suport en seguretat i circulació. També van col·laborar en la Copa del Món de BTT, en activitats amb padrins, en xerrades de prevenció i en simulacres amb bombers. Afortunadament, no han hagut d’actuar en cap emergència real.
Des de dins, Irene Rossell va confirmar la cohesió del grup. Ella va apuntar-s’hi arran de l’impacte provocat per la dana a Espanya. “Vaig pensar que hauríem d’estar més preparats. Estimo molt Andorra i volia donar-hi el meu granet de sorra”, explica. Per a ella, formar part del cos ha estat una experiència transformadora: “La gent és maquíssima, molt implicada. Això t’engresca molt més a participar. El departament de Protecció Civil ens ho fa tot molt fàcil”.
Rossell també va subratllar la diversitat del grup, on s’apleguen persones dels 20 als gairebé 70 anys i la flexibilitat que s’ofereix: “Jo no puc anar a tot perquè treballo, però mai et posen pressió. Cadascú aporta el que pot i quan pot. I l’ambient és excel·lent”. Ella ho té clar: “El voluntariat és una experiència preciosa que ens recorda que estem aquí per ajudar-nos”.