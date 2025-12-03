Educació
Autoritzada una nova universitat privada
Serà semipresencial i virtual
El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres l’autorització de la nova universitat privada virtual i semipresencial UDDI, després que la seva sol·licitud hagi superat tots els requisits legals i compti amb l’avaluació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La proposta ha estat presentada pel ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.
La nova institució s’aprova en el marc de la normativa vigent abans de l’entrada en vigor de la recent Llei de modificació de la Llei d’Ensenyament Superior, ja que la sol·licitud va ser registrada prèviament. Aquesta disposició transitòria permet completar la tramitació segons el reglament anterior, que regula l’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades. Tot i això, segons la nova legislació, els centres autoritzats abans de l’aprovació de l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior disposaran de cinc anys per adaptar-se a les noves exigències si escau.
Amb aquesta reforma, Andorra fa el pas d’un sistema d’habilitació objectiva cap a un model de “discrecionalitat reglada”, que reforça els criteris qualitatius i de planificació del sistema universitari del país.
Aprovat també el nou pla d’estudis del MBA de la Unipro
En la mateixa sessió, el Govern ha donat llum verda al nou pla d’estudis del màster en Administració d’Empreses (MBA) de la Unipro Universitat Digital Europea. La titulació, impartida íntegrament en modalitat no presencial, té una càrrega de 120 crèdits repartits en dos cursos acadèmics, amb la possibilitat de cursar-los a temps parcial.
El programa forma professionals capaços d’assumir funcions directives i de gestió en àrees com finances, màrqueting, recursos humans, operacions i vendes, tant en empreses privades com en l’administració pública o consultories. El pla d’estudis també compta amb l’acreditació favorable de l’AQUA.
NACIONAL
Autoritzada una nova universitat privada
Dolors Moreno