CONSELL DE MINISTRES
Autoritzada una nova universitat privada
El ministeri d’Educació treballa en una nova regulació, més restrictiva, que permeti ser més selectius amb les universitats privades que s’autoritzen. De moment, ahir el consell de ministres en va validar una altra –s’afegeix a les sis actuals– malgrat que portaveu de l’executiu, Guillem Casal, va matisar que el concepte del centre estaria en línea amb els nous plans del ministeri. Es tracta de l’Endor Universitat Digital d’Andorra, que té com a carta de presentació l’objectiu de “formar professionals altament qualificats per al nou ecosistema digital, combinant l’excel·lència docent i investigadora amb un posicionament internacional i una docència plurilingüe en català, castellà i anglès”. S’oferiran (posteriorment, el Govern haurà de validar els plans d’estudis respectius) graus, màsters i doctorats vinculats a la intersecció del negoci, la tecnologia i la societat, fent especial èmfasi en àmbits com ara la intel·ligència artificial, la robòtica, el màrqueting digital o el dret tecnològic. S’usaran metodologies “EdTech innovadores”, intel·ligència artificial i blockchain, en l’aprenentatge. I es vol fomentar la connexió de l’alumnat amb el món laboral amb una acceleradora d’start-ups i una borsa de treball.
Per al Govern, el projecte reforça l’estratègia digital, millora l’ocupabilitat i la competitivitat empresarial i potencia la internacionalitat d’Andorra. “Ajuda a la diversificació acadèmica, proporciona un nou marc que ara no tenim”, va indicar Casal, que també va admetre que per “ser més restrictius necessitarem aquest futur marc normatiu que està treballant el ministeri”. Una regulació que es basarà en el principi de la “discrecionalitat reglada”. El nou centre està validat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior, que també ha reconegut el neguit per la proliferació de centres.
Més
- ESPOT, A L’ONU. Les Nacions Unides celebren l’assemblea general des del 21 fins al 26 de setembre. El cap de Govern, Xavier Espot, hi intervindrà divendres 26.
- CANVIS A AMBAIXADES. El Govern reestructura les ambaixades fruit de la renúncia per motius personals de Gil Rossell. Olga Gelabert i Ferran Cosa assumiran les representacions que deixa vacants.
- UN MILIÓ AL REFUGI. L’executiu adjudica obres al refugi del Comapedrosa. Amb els nous treballs s’haurà invertit més d’un milió d’euros en la reforma.
VET A UNA SUBSTÀNCIA PRESENT ALS ESMALTS D'UNGLES
“El ministeri de Salut ha pres aquesta decisió per prevenir i evitar riscos sanitaris per a la població, tenint en compte que aquesta substància química pot presentar un perill per a la salut de les persones”, va remarcar l’executiu. Les darreres evidències científiques fruit de diferents estudis realitzats apunten que és un agent potencialment cancerigen i que també pot alterar la fertilitat.