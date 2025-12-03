Habitatge
La Coordinadora creu que desintervenir el lloguer sense garanties seria "profundament irresponsable"
L'entitat assegura que la mobilització "seguirà sent una eina legitima mentre no hi hagi solucions reals"
La Coordinadora per un Habitatge Digne ha expressat la seva preocupació davant les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, sobre una possible desintervenció progressiva dels lloguers, la qual han qualificat de "profundament irresponsable" i l’establiment de topalls de preu. Consideren que sense criteris clars, garanties per a les famílies i mecanismes de control efectius, qualsevol descongelació pot acabar en una nova onada de pujades encobertes. L'entitat recorda que la crisi de l’habitatge "continua sent molt greu", amb moltes persones destinant una part "desproporcionada" del sou al lloguer, vivint en "condicions precàries" o "obligades a marxar del país".
NACIONAL
Topalls per zones geogràfiques
Pedro García
L'entitat denuncia que les demandes formulades pel moviment ciutadà continuen sense resposta clara i asseguren que la mobilització "seguirà sent una eina legítima mentre no hi hagi solucions reals". També assenyalen que la "pressió creixent" de la patronal immobiliària per apujar els preus posa en evidència la "necessitat urgent de regular el mercat i protegir el dret a l’habitatge digne i assequible".