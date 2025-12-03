Consell de ministres
Canvi del reglament del certificat de lloguer per evitar males praxis
Els cònjuges, parelles de fet i fills no hauran de presentar-lo a Immigració
Els cònjuges, parelles de fet i fills dels titulars dels contractes de lloguers no hauran de presentar un certificat a Immigració per acreditar que resideixen en aquest domicili com fixava fins ara el reglament vigent. El consell de ministres ha aprovat avui la modificació d'aquesta normativa per evitar males praxis en la demanda del document, segons ha explicat Guillem Casal. El ministre portaveu ha argumentat que s'ha detectat que hi ha propietaris que es negaven a facilitar aquests certificats i per això s'ha decidit a partir d'ara eximir aquestes persones parents de primer grau del titular del contracte d'haver de portar aquesta documentació quan sol·liciten una autorització de residència a Immigració. I ha remarcat que el canvi s'aplica perquè l'esperit de la reglamentació no era generar excés de burocratització del procés sinó augmentar els nivells de controls dels lloguers per evitar sobreocupació als habitatges.
NACIONAL
Casal ha afirmat que no tenen dades concretes del nombre de propietaris que no han volgut expedir aquests certificats ni les raons per les quals ho han fet però ha recalcat que Immigració ho ha quantificat "com a prou important perquè s'hagi de canviar" la normativa. I ha insistit que la voluntat del Govern no era que es demanessin les acreditacions per a cònjuges, parelles de fet i fills i per poder "facilitar la situació s'ha decidit puntualitzar i simplificar" els tràmits perquè "no era pertinent" fer aquesta interpretació.