Delimitació territorial
L'exèrcit espanyol revisa la frontera amb Andorra per traçar els límits històrics
Els treballs han permès localitzar amb alta precisió els antics senyals de delimitació establerts al segle XIX
L’exèrcit de terra espanyol ha completat una revisió exhaustiva del traçat de la frontera sud d’Andorra, amb l’objectiu de geolocalitzar i verificar amb tecnologia moderna els punts de delimitació històrica entre el Principat i l’estat espanyol. Segons ha publicat el Diari Segre, els treballs s’han desenvolupat en tres campanyes consecutives des de l’any 2023, amb la participació del Centre Geogràfic de l’Exèrcit (Ceget) i de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN).
L'actuació s’emmarca dins la tasca de la Comissió Mixta Hispanoandorrana per a la Delimitació de la Frontera, i té com a base legal l'emplaçament de les fites originals realitzat entre els anys 1856 i 1863, paral·lel al que s’establia entre Espanya i França a partir del Tractat de Baiona. L’acta d’aquell acord històric va ser formalitzada pel notari andorrà Rossend Jordana i el seu homòleg de la Seu d’Urgell, Salvador Galindo, amb la participació de representants de Sant Julià de Lòria, la Massana i diversos pobles fronterers del vessant català.
PARRÒQUIES
L’estudi dels límits al planell de la Tosa es vol acabar abans de l’hivern
Víctor González
Els tècnics han documentat amb precisió inferior a cinc centímetres l’emplaçament de les fites històriques, en molts casos simples creus esculpides en pedra i ocultes pel pas del temps o el creixement de molsa. En zones especialment ombrívoles o de difícil accés, va ser necessari recórrer a una eina tradicional: la vara castellana, una unitat de mesura de 83,59 cm utilitzada originalment per mesurar les distàncies entre punts.
Les conclusions oficials d’aquesta revisió no han estat encara publicades, però el treball suposa un pas important per a la preservació i l’actualització de la delimitació territorial d’Andorra, amb una metodologia que combina el rigor històric amb les eines tecnològiques actuals.