L’estudi dels límits al planell de la Tosa es vol acabar abans de l’hivern

Les prospeccions sobre el terreny per delimitar la frontera a la zona del planell de la Tosa, a la Massana, es reprendran en les properes setmanes i estaran acabades, si no hi ha cap imprevist, abans que comenci el mal temps, segons va poder saber el Diari de fonts de l’ambaixada d’Espanya. En els treballs participaran tècnics dels ministeris d’Afers Exteriors i Territori i Urbanisme del Principat, conjuntament amb d’altres de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) espanyol i agents rurals catalans. Es tracta de la represa de les comprovacions sobre el terreny que ja van fer-se l’any passat en diversos punts del límit entre els dos països.

El proper pas per resoldre el contenciós serà l’anàlisi de les conclusions de l’estudi per part de la comissió de delimitació, en què hi ha representants d’Andorra i Espanya. Encara no s’ha fixat una data per a una lectura conjunta del text, ja que abans hauran de concloure els treballs de l’equip tècnic.

Les discrepàncies sobre els límits entre els dos països al planell de la Tosa van esclatar el novembre del 2021, quan els agents rurals catalans van alertar en un informe que el parc solar construït en aquesta zona –pensat per subministrar electricitat a l’estació d’esquí de Vallnord-Pal Arinsal– envaïa territori espanyol. Concretament, són 16.000 metres quadrats, que segons la cartografia oficial al país veí del sud corresponen a la comarca de l’Alt Urgell. Dels 22.000 metres quadrats de les instal·lacions, només 5.130, el 25%, serien en territori andorrà.

Una setmana més tard, l’aleshores ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, va confirmar a aquesta publicació que el ministeri de l’Interior espanyol, responsable del control de fronteres, ja disposava de tota la informació sobre l’afer.

El gener del 2022, les autoritats de tots dos països van crear una comissió de delimitació de la frontera. El maig d’aquest mateix any, a la primera reunió, l’organisme bilateral va encarregar la redacció d’un informe tècnic sobre els límits fronterers. L’anàlisi es fonamenta en l’estudi detallat de tota la documentació existent sobre la zona en disputa i en el treball de camp. La darrera reunió de la comissió va tenir lloc el març d’aquest any.

L’hivern del 2022, mentre Andorra i Espanya posaven en marxa la comissió de delimitació, el parc solar del planell de la Tosa va començar a subministrar energia. La infraestructura té unes 5.300 plaques, genera 2.400.000 kWh anuals (l’equivalent a unes 1.000 llars) i suposa el 35% del consum de l’estació d’esquí. El projecte va suposar una inversió de 2,2 milions d’euros. El 100% va assumir-la Nord Andorrà.

La controvèrsia al planell de la Tosa només representa el 5% del territori fronterer en conflicte. En total, hi ha 200 hectàrees en disputa. Entre Sant Julià de Lòria i Civís hi ha 80,71 hectàrees en entredit al barranc del Coll de Laquell, prop del refugi de Francolí. És la zona més gran, i tots dos estats consideren propi un terreny de pistes forestals on es podria fer tala a petita escala i en què anualment es fa la caça de l’isard. Unes activitats prohibides a Catalunya, però permeses a Andorra. També es pugna pel vessant sud del pic de Montmalús, un total de 76,56 hectàrees entre Encamp i Lles de Cerdanya, una zona escarpada i poc transitada entre els refugis de l’Illa i el de Montmalús. Entre Escaldes-Engordany i Bescaran hi ha 29,88 hectàrees en disputa, situades a la zona sud-oest del pic Negre.