FINANCES
Les importacions de tabac mantenen a l’alça els ingressos de la duana
La duana ha tancat el mes d’octubre amb uns ingressos de més de 20 milions d’euros, una xifra que se situa un 38,4% per sobre de la registrada durant el mateix mes de l’any passat, quan va arribar fins als 14,4 milions. Segons es desprèn del balanç mensual, la tendència a l’alça pel que fa als ingressos de la duana es manté gràcies a les importacions de tabac, que s’enfilen fins prop dels 7,2 milions, un 163,8% més que ara fa un any i un 0,4% més respecte de les dades del 2023. A tancament del mes d’octubre, els ingressos totals de la duana són de 183,6 milions.
Un altre dels elements que contribueixen a la bona situació són els ingressos per taxes d’importacions d’altres mercaderies, que durant el mes passat han estat de 7,1 milions, un 17,8% més en comparació amb el mateix termini anterior, i un 8% més que ara fa dos anys. Les taxes d’importacions de combustibles minerals han estat de 4,9 milions.