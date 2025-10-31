Consell Econòmic i Social
L'USdA demana un salari mínim de 2.500 euros i la CEA parla de "propostes inassumibles"
El secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, amenaça amb mobilitzacions
El Consell Econòmic i Social (CES) ha tornat a evidenciar les diferències entre Govern, sindicats i patronal en la seva reunió d’aquesta setmana. La trobada, centrada en la revisió dels salaris per al 2026 i la situació de l’habitatge, ha acabat sense acords concrets.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que l’executiu només preveu una nova actualització del salari mínim, que pujarà dos cops l’IPC, mentre que la resta de sous hauran de continuar negociant-se en l’àmbit privat. Marsol ha defensat que el Govern ja va fer un “esforç important” el 2025 doblant l’IPC, i ha recordat que l’objectiu és que el salari mínim arribi al 60% del salari mitjà, tot i reconèixer que “no és fàcil”.
En canvi, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha reclamat una pujada molt més ambiciosa i ha demanat que el salari mínim se situï en 2.500 euros mensuals per fer front a l’encariment de la vida i de l’habitatge. Ubach ha denunciat “l’existència de dues Andorres” i ha advertit que si el Govern no actua “haurem de sortir al carrer”. També ha acusat l’executiu de “protegir els interessos dels especuladors” i ha assegurat que els treballadors viuen una situació “insostenible”.
NACIONAL
L’USdA reclama un salari mínim de 2.500 euros
Redacció
El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha rebutjat la proposta sindical en considerar-la “inassumible”. Ha defensat que els salaris ja han crescut en la majoria dels sectors per sobre de l’IPC i ha insistit que els increments s’han de negociar per convenis col·lectius, no al CES. Cadena ha afegit que el mercat laboral “tensionat” ja força les empreses a millorar les condicions per retenir treballadors.
Tot i les discrepàncies, Marsol ha assegurat que el diàleg continua obert i que el Govern treballa per presentar una proposta concreta de pujada del salari mínim abans de finals d’any.