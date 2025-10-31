Consell Econòmic i Social

L'USdA demana un salari mínim de 2.500 euros i la CEA parla de "propostes inassumibles"

El secretari general de la Unió Sindical, Gabriel Ubach, amenaça amb mobilitzacions

La reunió del Consell Econòmic i Social celebrada aquest matí.

La reunió del Consell Econòmic i Social celebrada aquest matí.

Pedro García
Pedro García
Andorra la Vella

El Consell Econòmic i Social (CES) ha tornat a evidenciar les diferències entre Govern, sindicats i patronal en la seva reunió d’aquesta setmana. La trobada, centrada en la revisió dels salaris per al 2026 i la situació de l’habitatge, ha acabat sense acords concrets.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha confirmat que l’executiu només preveu una nova actualització del salari mínim, que pujarà dos cops l’IPC, mentre que la resta de sous hauran de continuar negociant-se en l’àmbit privat. Marsol ha defensat que el Govern ja va fer un “esforç important” el 2025 doblant l’IPC, i ha recordat que l’objectiu és que el salari mínim arribi al 60% del salari mitjà, tot i reconèixer que “no és fàcil”.

En canvi, el secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, ha reclamat una pujada molt més ambiciosa i ha demanat que el salari mínim se situï en 2.500 euros mensuals per fer front a l’encariment de la vida i de l’habitatge. Ubach ha denunciat “l’existència de dues Andorres” i ha advertit que si el Govern no actua “haurem de sortir al carrer”. També ha acusat l’executiu de “protegir els interessos dels especuladors” i ha assegurat que els treballadors viuen una situació “insostenible”.

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha rebutjat la proposta sindical en considerar-la “inassumible”. Ha defensat que els salaris ja han crescut en la majoria dels sectors per sobre de l’IPC i ha insistit que els increments s’han de negociar per convenis col·lectius, no al CES. Cadena ha afegit que el mercat laboral “tensionat” ja força les empreses a millorar les condicions per retenir treballadors.

Tot i les discrepàncies, Marsol ha assegurat que el diàleg continua obert i que el Govern treballa per presentar una proposta concreta de pujada del salari mínim abans de finals d’any.

