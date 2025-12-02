Conducció temerària
Denunciat un andorrà per circular a 200 quilòmetres per hora a la C-14 a l'Urgell
Els Mossos d'Esquadra van imputar l'home per excedir la velocitat permesa, que era de 90 quilòmetres per hora a la via i demà se li farà un judici ràpid per determinar-ne les conseqüències penals
Els Mossos d'Esquadra van interceptar ahir al voltant de les cinc de la tarda el conductor d'un vehicle de matrícula andorrana quan circulava a 200 quilòmetres per hora a la carretera C-14 al seu pas per Ciutadilla, a l'alçada d'Urgell, una via on la velocitat màxima permesa són els 90 quilòmetres per hora.
En controlar-lo, els agents van immobilitzar el vehicle a una comissaria de Tàrrega i al responsable se li imputa un delicte viari per anar a una velocitat penalment punible. Està previst que demà se li realitzi un judici ràpid al jutjat de guàrdia de Cervera per determinar-ne les conseqüències.
NACIONAL
