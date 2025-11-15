SUCCESSOS
Controlat un conductor per doblar el límit de velocitat
Els mosssos d’esquadra van informar ahir que han denunciat penalment un conductor de 40 anys amb vehicle andorrà per circular a 187 quilòmetres per hora en una carretera on la velocitat màxima permesa són 90 quilòmetres per hora. Per tant, el conductor més que doblava el límit de velocitat.
L’home circulava a 187 quilòmetres per hora en un tram de 90
Al denunciat se’l va enxampar dijous poc abans de tres quarts de vuit del vespre en un control que els agents havien muntat a l’altura del quilòmetre 10,8 de la L-310, dins del terme municipal dels Plans de Sió, a la comarca de la Segarra, a Lleida. Se l’acusa d’un delicte contra la seguretat del trànsit.
Ara, el següent pas és que el conductor comparegui, quan se’l requereixi, davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, segons van informar els mossos.