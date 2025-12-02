Solidaritat
La Caminada contra el càncer recapta 7.485 euros
La 12a edició va comptar amb prop de 1.400 participants
La 12a edició de la Caminada contra el càncer ha recaptat un total de 7.485,70 euros. Els fons es destinaran íntegrament als programes d’ajuda a pacients oncològics i a les seves famílies, gestionats per Assandca.
La major part de la recaptació —6.785,70 euros— prové de la venda íntegra de les samarretes oficials, que enguany s’han exhaurit. A això s’hi ha sumat l’aportació de 700 euros de la Fundació Jacqueline Pradère.
La caminada va aplegar prop de 1.400 participants, que van recorrer 3,7 quilòmetres pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La tradicional “marea fúcsia”, formada per famílies, amics i mascotes, va culminar a la Plaça del Poble, on els participants van ser obsequiats amb una tassa de brou calent.
Àlex Ripoll
L’acte de lliurament del xec s’ha fet avui. El president d’Assandca, Josep Saravia, ha agraït la implicació de les entitats col·laboradores, i ha destacat que iniciatives com aquesta “reforcen el suport social als qui conviuen amb la malaltia”.