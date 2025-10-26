CAMINADA CONTRA EL CÀNCER
El registre d'incidència del càncer estarà llest "ben aviat"
Mas apunta que pròximament s'hi podrà accedir, però que volen assegurar que sigui "rigorós i exhaustiu"
La caminada contra el càncer ha reunit centenars de persones per visibilitzar la lluita contra la malaltia. Enguany s’han esgotat les 1.500 samarretes que hi havia a la venda i la participació ha estat excel·lent, tal com ha celebrat el president de l’ASSANDCA, Josep Saravia. El president ha reclamat la creació d’un registre de dades oncològiques, una unitat de radioteràpia al Principat, que els pacients de càncer no hagin d’avançar els diners dels seus tractaments i que s’impulsin cribratges de càncer de pròstata, el tipus més comú entre els homes.
La ministra de Salut, Helena Mas, ha explicat que aquests són aspectes en els quals s’està avançant i que es podrien posar sobre la taula durant l’elaboració del Pla Oncològic. L’únic punt que encara sembla llunyà és el de disposar d’una unitat de radioteràpia pròpia. En aquest sentit, Mas ha reiterat que “ara mateix no és un bon moment perquè Andorra tingui altres unitats terapèutiques, sinó que treballem en xarxa per garantir la millor qualitat dels tractaments”. Pel que fa al registre, la ministra ha detallat que els treballs estan força avançats i que ben aviat es podrà crear. "Ja tenim un conveni tancat amb el SAAS per a l’intercanvi de dades, i estem treballant-hi. Volem que el registre de tumors sigui rigorós i exhaustiu. Hem fet passos molt grans aquest any i pensem que en breu hi podrem accedir", ha explicat.
La següent reunió per continuar configurant el Pla Oncològic serà a finals de novembre, tal com ha avançat Saravia.
El pressupost de l’Estat també preveu millores per als pacients oncològics. Mas ha detallat que part de la partida destinada a inversions del SAAS s’adreçarà a la reubicació dels serveis d’oncologia a la planta -3, que ha quedat lliure després del trasllat dels serveis de Salut Mental al Ròdol.