Raonador del Ciutadà
76 obres participen al concurs literari sobre drets humans del Raonador
L'edició d'enguany ha doblat els relats presentats l'any anterior
El concurs de creació literària i fotogràfica impulsat pel Raonador del Ciutadà ha doblat la participació respecte a l’any anterior, amb un total de 76 obres presentades per alumnes dels quatre sistemes educatius d’Andorra. S’hi han inscrit 42 obres literàries i 34 fotografies, aquestes últimes com a novetat d’aquesta edició. El 2024 només hi van participar 22 joves.
Els participants han treballat temes vinculats als drets humans a través de la creació artística. Les obres han estat classificades per nivells educatius sota les categories Maria Teresa de Calcuta, Nelson Mandela i Martin Luther King, segons l’etapa dels estudiants.
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha destacat que "el notable increment de participació demostra que els joves del nostre país tenen una sensibilitat creixent envers la defensa dels drets humans”.
El lliurament dels premis tindrà lloc el 10 de desembre al Consell General, coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, i es completarà amb la conferència "Els drets humans en ple canvi d’època", a càrrec del catedràtic Joan Subirats, expert en polítiques públiques i transformació social.