El Consell General entrega els premis del I concurs literari sobre drets humans

El Consell General i el Raonador del Ciutadà han fet entrega dels premis del primer concurs literari sobre drets humans, en un acte que ha tingut lloc al vestíbul del Consell General. Els guanyadors s'han dividit en tres categories, segons l'edat dels concursants. En la categoria Mare Teresa de Calcuta, dirigida als estudiants de primer i segon curs de segona ensenyança, el primer premi ha sigut per Núria Regué; el segon ha estat per Max Fenés. A la categoria Nelson Mandela, per tercer i quart curs de segona ensenyança, el guanyador ha sigut Jaume Torres; en segona posició ha quedat Laia Domene. Per últim, en la categoria Martin Luther King, per als alumnes de batxillerat i formació professional, Jan Jethani s'ha endut el primer premi, seguit de Maximilian Karrer.

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha volgut agrair "la participació i compromís dels infants i joves que han participat en una temàtica com és el foment i la promoció de la defensa dels drets humans en un moment global com l’actual", i ha anunciat una segona edició.