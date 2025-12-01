Salut
Vuit nous casos de VIH el 2024
La taxa d’incidència baixa a 9,19 casos per 100.000 habitants i Salut destaca el paper dels testos ràpids
El ministeri de Salut ha constatat vuit nous casos d’infecció pel VIH (virus de la immunodeficiència humana), dos menys que l’any anterior. Aquesta reducció suposa un descens de la taxa d’incidència, que passa d’11,75 a 9,19 casos nous per cada 100.000 habitants. Amb aquestes dades, el país registra un total acumulat de 114 casos de VIH-Sida, amb una prevalença del 0,131%. El 85,08% dels casos corresponen a homes i el 14,92% a dones, i el 98,25% de les persones afectades han estat en tractament durant el 2024.
El ministeri ha donat a conèixer avui les dades, amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Les dades estan recollides mitjançant el sistema de declaració nominal establert el 2023. Aquest sistema de vigilància epidemiològica compta amb la col·laboració de metges, laboratoris i farmàcies del país.
El principal factor de risc continua sent les conductes sexuals de risc, és a dir, les relacions sense protecció, sigui quina sigui l’orientació sexual. El ministeri de Salut insisteix en la importància de la detecció precoç i la prevenció, i enguany ha impulsat, juntament amb el SAAS, un servei gratuït de testos ràpids de VIH, sífilis, hepatitis B i C als centres d’atenció primària. Des de l’inici d’aquest programa s’han realitzat 399 proves a 95 persones, amb la detecció d’un cas de sífilis i un de VIH.
NACIONAL
Quatre positius en infeccions de transmissió sexual des del març
Agències
El tractament del VIH-Sida és finançat al 100% per la CASS i, des del 2022, també es reemborsa el 75% dels fàrmacs PrEP (profilaxi preexposició) per a persones amb risc elevat d’infecció. Actualment, 19 persones segueixen aquest tractament, supervisat per metges especialitzats.
A escala europea, segons l’OMS, s’han detectat 105.922 nous casos de VIH el 2024 a la Regió Europea, amb una taxa d’incidència de 11,8 casos per 100.000 habitants. Es tracta d’una lleugera baixada respecte als anys anteriors, que es continuarà analitzant en el futur.