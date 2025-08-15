SALUT
Quatre positius en infeccions de transmissió sexual des del març
Les proves són gratuïtes per als residents i donen resposta a l’increment de casos
Les persones que tinguin la sospita d’haver contret una infecció de transmissió sexual poden acudir a qualsevol centre de salut del país per fer-se una prova ràpida des del març. Als testos per detectar el VIH que ja es feien des de fa sis anys s’afegeixen proves d’hepatitis B, C i la sífilis. Des de llavors, el total de persones que s’han fet proves són 44 i, d’aquestes, quatre han tingut un resultat positiu, segons informen des de l’executiu, per la qual cosa han estat derivades a la unitat de diagnòstic i seguiment de l’hospital que fa les proves de confirmació, el tractament i seguiment del cas. Si l’usuari ho desitja, també pot ser derivat al metge referent.
La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, va destacar que es treballa en la línia d’augmentar les mesures de prevenció i promoció en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i també va emfasitzar que es volia donar “resposta a l’increment de casos d’infeccions de transmissió sexual” detectats darrerament. El ministeri de Salut recomana la realització d’aquests controls a aquelles persones amb múltiples contactes sexuals i a les que hagin estat afectades durant l’any anterior a la realització del test d’una ITS. En el cas dels menors de setze anys, hauran d’estar acompanyats per un tutor legal i caldrà que signin un consentiment per dur a terme les proves. Cal recordar que l’accés als testos és gratuït per als residents.
El personal d’infermeria dels centres d’atenció primària és el responsable d’avaluar el risc de les persones que es volen fer les proves, i, un cop comprovat, efectuen la petició d’altres tests a través de la història clínica compartida i la recollida de mostres.