L'hospital obre un expedient per analitzar l'atenció que va rebre el nadó mort
El SAAS ha informat que s'estudiaran si es van seguir els protocols
El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha obert "un expedient per analitzar l'atenció sanitària lliurada i el seguiment dels protocols i guies mèdiques" arran de la defunció de l'infant de 15 mesos aquest cap de setmana al centre hospitalari, segons ha anunciat en un comunicat.
La nena de 15 mesos va morir al servei d'Urgències de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i la família de la menor va presentar una denúncia a la policia ahir diumenge.