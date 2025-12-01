Estadística
Els ajuts socials van ascendir a 327 milions el 2024
Els recursos van provenir principalment de les unitats institucionals residents
Els ajuts socials van ascendiar a 327,16 milions d’euros el 2024, segons els comptes integrats del SEEPROS, que permeten comparar el finançament i les prestacions entre països europeus. Segons les dades que publica avui el departament d'Estadística, la major part d’aquest volum, 288,58 milions, es va destinar a prestacions socials, amb un predomini clar de les prestacions en metàl·lic, que van assolir 281,76 milions, mentre que les prestacions en espècie van sumar 6,82 milions. Aquestes prestacions cobreixen riscos i necessitats com la malaltia, la discapacitat, la gent gran, la desocupació o la família, evidenciant l’amplitud del sistema i la seva capacitat d’intervenció.
La despesa pública en protecció social per càpita puja a 4.213 euros
Redacció
Els recursos van provenir principalment de les unitats institucionals residents, que van aportar 327,11 milions d’euros, entre empreses, administracions públiques, llars i entitats sense ànim de lucre, mentre que la resta del món hi va contribuir amb 50.676 euros. El sistema va destinar també 31,16 milions a despeses d’administració i 7,41 milions a altres despeses, incloent-hi rendes i transferències. Les dades confirmen la rellevància econòmica i social de la protecció social i el pes central de les prestacions monetàries en la cobertura dels principals riscos que afecten les llars.