ECONOMIA
La despesa pública en protecció social per càpita puja a 4.213 euros
La despesa pública en protecció social al Principat va assolir els 4.213 euros per càpita l’any 2024, que suposa un augment de 505 euros respecte al 2023, segons les dades publicades per Estadística. La despesa en protecció social es va situar en 343,7 milions d’euros, un increment del 16,5% en comparació amb l’any anterior. Aquesta quantitat representa el 29,1% del liquidat total de les administracions públiques, 1,5 punts percentuals més que el 2023 i el 9,2% del PIB. L’augment és per les despeses destinades a la gent gran, que creixen en 22,2 milions d’euros; les despeses d’habitatge, amb un increment de 14,3 milions, i les despeses en malaltia, que augmenten en 6,7 milions d’euros. Inclou les prestacions finançades per l’Administració central, l’administració local, l’Institut Nacional de l’Habitatge, l’Institut Andorrà de les Dones, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el fons de reserva de jubilació.