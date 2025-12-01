Salut
Comença l'epidèmia de grip amb l'augment de casos en l'última setmana
La taxa d'incidència ha estat de 26,41 afectats per 100.000 habitants
Andorra es troba "lleugerament per sobre el llindar epidèmic de grip" després que en la última setmana, la incidència de la malaltia hagi anat en augment, segons ha anunciat el ministeri de Salut. Les dades de vigilància dels virus respiratoris publicades avui indiquen que del 24 al 30 de novembre, la setmana 48 de l'any, la taxa d'incidència ha arribat a 26,41 casos per 100.000 habitants, que suposen deu casos més dels registrats els set dies anteriors.
Les infeccions respiratòries agudes també han augmentat en comparació amb la setmana anterior i "superen per primera vegada el llindar epidèmic aquesta temporada". Segons recull l'informe, els casos s'han situat en 223,26 per 100.000 habitants. Salut destaca que la franja d'edat més afectada és la de 0 a 1 anys.
El ministeri especifica que el percentatge de mostres positives ha estat d'un 12,5 en la darrera setmana, i del total un 36% han estat per rhinovirus/enterovirus, seguides per grip A amb un percentatge del 32%, després VRS amb el 24% i adenovirus amb un 8%.