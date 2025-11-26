Salut
La incidència de la grip s'apropa al llindar epidèmic
La taxa se situa en 16,07 casos per cada 100.000 habitants
La incidència de la grip s'ha multiplicat en una setmana i se situa prop del llindar epidèmic. La taxa d’incidència del 17 al 23 de novembre va ser de 16,07 casos per cada 100.000 habitants, a 4 casos del llindar epidèmic.
El percentatge de mostres positives la setmana 46 ha estat de 12,5. De les mostres positives, el 38,46% han estat per Rhinovirus/Enterovirus, seguides per VRS amb un percentatge de 30,77, i en menor percentatge Grip A i Adenovirus amb 15,38%. Els registres de Salut del global d’infeccions respiratòries agudes han deixat una taxa d’incidència de 189,19 casos per 100.000 habitants en l’última setmana, valor lleugerament superior al de la setmana passada, "que podria ser indicatiu de l'inici de la temporada", apunta el ministeri de Salut. Els menors d'un any continuen sent la franja d'edat més afectada.
