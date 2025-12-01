Progama Radars
Afers Socials forma més de 30 tècnics per combatre la solitud de la gent gran
La formació ha anat a càrrec de personal de l'Ajuntament de Barcelona
El ministeri d’Afers Socials ha fet un nou pas en la implementació del programa Radars, destinat a combatre la solitud no desitjada entre la gent gran, amb la formació de més de trenta tècnics del Govern d'Andorra, comuns i entitats com la Creu Roja o Càritas. La formació ha anat a càrrec dels responsables del programa original de l’Ajuntament de Barcelona, amb qui el ministeri va signar un conveni el passat octubre.
Radars es basa en la creació de xarxes comunitàries formades per veïns, comerciants, professionals i voluntaris, amb l’objectiu de detectar i acompanyar les persones grans que se senten soles o volen ampliar el seu cercle social. El projecte s’activarà inicialment en format de prova pilot, un cop s’hagin definit els protocols d’actuació conjuntament amb els comuns i la resta d’agents implicats.
El servei serà gratuït i comptarà amb la col·laboració dels voluntaris d’acció social de l’Àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern d'Andorra.