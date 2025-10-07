Iniciativa
Andorra implementa un projecte per combatre la solitud no desitjada entre la gent gran
El servei té com a objectiu crear xarxes de veïns i voluntaris per detectar situacions de vulnerabilitat
El Govern ha formalitzat avui l’adhesió al projecte Radars, una iniciativa comunitària creada per l’Ajuntament de Barcelona per combatre la solitud no desitjada entre la gent gran. El conveni ha estat signat a la capital catalana per la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós, i la tinenta d’alcaldia de Drets Socials de Barcelona, Raquel Gil. El projecte Radars promou la "creació de xarxes de veïns, comerciants, voluntaris i professionals per detectar situacions de vulnerabilitat i oferir acompanyament a les persones que ho necessiten", segons indica l'executiu en un comunicat.
“Amb aquest conveni, ampliem les accions dirigides al col·lectiu de la gent gran i continuem avançant en polítiques innovadores, inclusives i centrades en la persona, garantint una vida digna i plena per a totes les persones grans del país”, ha afirmat Ester Cervós durant la signatura.
Gil ha destacat que Radars “és un projecte comunitari d’èxit, que l’Ajuntament impulsa i promou des de l’any 2008” i que ha permès “crear una xarxa comunitària on veïns i veïnes, entitats, serveis i comerços tenen cura de les persones grans i es vinculen més amb el barri mitjançant activitats i l’enriquiment de les seves relacions socials”.
El servei serà gratuït i s’adreçarà a persones que pateixen solitud o que desitgen ampliar el seu cercle social. Els voluntaris d’acció social de l’Àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern faran trucades periòdiques i oferiran acompanyament a activitats comunitàries a les persones adherides al programa.
El projecte s’activarà un cop estiguin definits els protocols d’actuació entre el Ministeri i els comuns, així com la coordinació amb els agents i serveis que treballen amb la gent gran. El Govern, conjuntament amb Andorra Recerca i Innovació i els comuns ha realitzat prèviament una enquesta entre la població major de 65 anys per identificar les parròquies amb més risc de solitud i vulnerabilitat social.