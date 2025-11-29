23è FÒRUM
L’EFA puja al tren d’Europa
L’Empresa Familiar Andorrana deixa enrere els dubtes i demana ser partícip de la presa de decisions al voltant de l’acord amb la Unió Europea
L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) ha pujat definitivament al tren de l’acord d’associació. Així ho va anunciar ahir el fins aleshores president de l’entitat, Daniel Armengol, durant el discurs previ al dinar del 23è Fòrum de l’EFA. El que fa tan sols un any eren dubtes i condicions abans de prendre posició, s’ha convertit ara en un suport explícit i en la voluntat de treballar conjuntament per assolir una aplicació de l’acord durant la segona meitat del 2026.
“El que durant el 2023 era una caixa tancada s’ha convertit en una mà estesa”
Armengol va explicar que les empreses familiars “volem participar en la presa de decisions” per contribuir al procés, i va celebrar que “el que durant el 2023 era una caixa tancada s’ha convertit en una mà estesa” per part del Govern, amb reunions mensuals amb la secretaria d’Estat d’Afers Europeus. En aquest sentit, va destacar que “tots els empresaris, tant els més escèptics com els més convençuts”, empenyen en la mateixa direcció per aconseguir que l’acord –“ni que sigui de manera provisional”– entri en vigor a final de l’any vinent.
Segons va exposar Armengol, els dubtes inicials de l’empresa familiar s’han anat dissipant i la conclusió a la qual han arribat és que l’acord d’associació presenta reptes, però també grans oportunitats. “L’èxit del país dependrà de nosaltres i d’allò que siguem capaços de fer”, va afirmar.
“L’acord d’associació no és ni serà un risc per a l’Empresa Familiar Andorrana”
L’expresident de l’EFA també va reclamar que, dins del marc de l’acord, es garanteixi la competitivitat de les empreses andorranes i que el text afavoreixi “arrelar-nos encara més” al país, alhora que obri una via competitiva cap als mercats exteriors.
Xavier Espot durant el seu discurs va subratllar que l’empresariat només podrà consolidar el seu model mitjançant col·laboracions sòlides i un entorn obert, aprofitant oportunitats com l’acord d’associació amb la Unió Europea, que “no és ni serà un risc per a l’Empresa Familiar Andorrana”, va sentenciar. Així, el cap de Govern va celebrar que l’EFA hagi expressat “sense embuts”, en paraules d’Armengol, que “aquest és el camí que hem d’emprendre”.
Descarten la zona franca
El cap de Govern va posar en relleu la importància de la col·laboració publicoprivada, exemplificada en el conveni per impulsar la formació d’alts càrrecs de l’Administració i en el projecte de crear una zona econòmica especial a Organyà. Espot va anunciar aquesta mesura descartant la possibilitat d’una zona franca per les complicacions legals que implica, però afirmant que negociaran per aconseguir un espai “amb millors condicions econòmiques que la resta de l’estat espanyol”. En aquest sentit, va avançar que hi haurà “bones notícies” els pròxims mesos.
El pla de pensions privat és “ineludible”
Àlex Ripoll
DANIEL ARISTOT ÉS EL NOU PRESIDENT
Qui fins ara era el president, Daniel Armengol, va anunciar als associats que deixava el càrrec durant el discurs abans del dinar del Fòrum de l’EFA. “Avui, després de gairebé quatre anys el capdavant de l’Empresa Familiar Andorrana, tanco una etapa. Tal com vam avançar a l’assemblea celebrada al maig, el mandat de la junta directiva que presidia fins dijous passat arriba al seu termini”, va anunciar Armengol.
L'ACORD DE GESTIÓ DE FRONTERES ES TANCARÀ AQUEST ANY
Molné va subratllar que aquest pacte “està estrictament vinculat al fet d’haver finalitzat la negociació de l’acord d’associació”, un pas que, segons va remarcar, fa que “ja se’ns consideri un estat aliat i no un estat tercer”. A més, va detallar que el futur acord amb la Unió Europea preveu “mecanismes de cooperació policial transfronterera amb els dos estats veïns per lluitar de manera més coordinada contra la delinqüència”.
La ministra va posar en valor que “la seguretat és un dels actius més importants del país”. En aquesta línia, va recordar que “recentment hem finalitzat un concurs per a vuit places de policia i n’engeguem un altre per cobrir-ne quinze més, de nova creació”. També va anunciar que el Govern treballa en una “modificació profunda” tant del Codi Penal com del Codi de Procediment Penal, amb l’objectiu d’adaptar-los a l’evolució de la criminalitat.
Molné va reiterar que l’acord d’associació “no implicarà en cap cas la fi del nostre sistema d’immigració selectiva”, ja que “continuarà havent-hi criteris de selecció” i, per tant, no es posaran en risc els alts nivells de seguretat pública.
Finalment, la ministra de Justícia i Interior va expressar la seva convicció que “sabrem aprofitar aquesta nova etapa com una oportunitat per reforçar la seguretat, la reputació i la competitivitat d’Andorra”.