23è FÒRUM
El pla de pensions privat és “ineludible”
Espot afirma que s’ha de ser clar amb el jovent si vol cobrar una jubilació “completa i digna”
La reforma de les pensions és “ineludible” i passarà per impulsar el segon pilar, és a dir, la combinació de la pensió pública amb un pla privat. Així ho va afirmar Xavier Espot durant el discurs i posteriorment en declaracions als mitjans. El cap de Govern va remarcar que “si volem una reforma que faci el sistema sostenible cal incrementar les cotitzacions, l’edat de jubilació i també cal modificar el valor del punt”. Tres elements clau que, segons Espot, espera poder tirar endavant amb el suport de tota la cambra, malgrat no ser una iniciativa “de la qual se’n pugui treure rèdit polític”. “Nosaltres ja hem dit clarament quin és el nostre model i quines reformes cal fer. Ara estem en espera que la minoria decideixi sumar-se a una cosa que considerem inevitable”, va afirmar.
“Hem de ser honestos i advertir als joves que hauran de contractar un pla de pensions”
Segons el cap de Govern, aquestes reformes plantegen un escenari complicat per al jovent. “Si els joves han de treballar fins més tard, el valor del punt baixarà i, per tant, l’expectativa de pensió serà menor que l’actual, podem dir-los que tindran la meitat de la pensió que cobren avui els jubilats, que ja no és per tirar coets, o bé podem plantejar un altre escenari: actuar amb honestedat i advertir-los que, com que són joves i tenen molta vida laboral al davant, hauran de contractar un pla de pensions complementari perquè la suma de la pensió pública i la privada permeti assolir una pensió completa i digna.”
Aquest plantejament, segons Espot, no implica cap renúncia per part del Govern, sinó que l’executiu “podrà continuar col·laborant i acompanyant”. Però va insistir que “quan parlo d’ineludible és perquè no hi ha cap altra solució si volem complir la nostra promesa que els joves també tindran pensions”.
Espot va avançar que la reforma podria aprovar-se aquesta legislatura, tot i que preferiria aconseguir abans un consens total al Consell General. També va puntualitzar que el segon pilar no hauria de ser necessàriament la primera modificació a introduir, sinó que podria implementar-se més endavant, un cop enllestides altres adaptacions del text.